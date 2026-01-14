Коккинакис опубликовал пост о причинах снятия с турнира в Аделаиде

Австралийский теннисист Танаси Коккинакис опубликовал пост, в котором раскрыл причину снятия с матча второго круга турнира АТР–250 в Аделаиде (Австралия), в котором ему предстояло сыграть с представителем Монако Валантеном Вашеро (32-я ракетка мира).
«Очень грустно, что приходится сняться с моего любимого турнира. К сожалению, моя рука пока ещё не готова полностью после года вне игры.
Поддержка в Аделаиде всегда невероятная, и я обожаю выступать на этом турнире. Увидимся в следующем году», – написал Коккинакис в одной из социальных сетей.
Коккинакис вернулся в тур после операции на грудной мышце, которую он перенёс в начале 2025 года. Теннисист несколько лет играл с рубцовой тканью в области грудной мышцы, с помощью хирургического вмешательства ему пересадили часть донорского сухожилия. Ранее австралиец провёл первую игру в одиночном разряде турнира в рамках АТР-тура за год, обыграв американца Себастьяна Корду в первом круге соревнований в Аделаиде (3:6, 6:3, 7:6 (7:3)).
