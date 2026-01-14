Скидки
Новак Джокович из-за боли досрочно завершил тренировку в Австралии — источник

24-кратный победитель турниров «Большого щлема» сербский теннисист Новак Джокович досрочно завершил вечернюю тренировку на Australian Open спустя 12 минут после её начала. Об этом сообщает Punto de Break. Из-за боли в шее теннисисту потребовалась помощь физиотерапевта.

Ранее Джокович провёл тренировочный сет с российским теннисистом Даниилом Медведевым. Спарринг завершился со счётом 7:5 в пользу Даниила.

Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В финале прошлого года он обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

