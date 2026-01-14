Кирьос: пока Джокович продолжает играть, это только на пользу нашему виду спорта

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал постоянные разговоры вокруг возможного завершения карьеры серба Новака Джоковича.

«Сейчас мы действительно очень хорошо ладим. Когда он рядом со мной, чувствует себя немного ребёнком. Новак — большой ребёнок, мне кажется, на него повсюду оказывается огромное давление. Все постоянно обсуждают: уйдёт ли он из тенниса, сделает ли что-то ещё…

Можно ли просто дать ему спокойно играть — независимо от того, вылетит ли он в первом круге или выиграет «Шлем»? Что ещё он вообще должен сделать? Пока он продолжает играть, это только на пользу нашему виду спорта», – приводит слова Кирьоса Sportskeeda.