Стало известно расписание тренировок Соболенко, Рыбакиной, Медведева и Рублёва перед AO

Стало известно, во сколько пройдут тренировки теннисистов перед турниром Australian Open в четверг, 15 января. Расписание опубликовал у себя на странице в соцсети журналист Михаль Самульски.

Australian Open — 2026. Расписание тренировок 15 января (частично). Время начала — московское (часовой пояс Мельбурна — +8 мск).

2:45. Арина Соболенко, Жасмин Паолини.

3:00. Даниил Медведев, Григор Димитров.

5:00. Аманда Анисимова, Елена Рыбакина.

5:15. Тейлор Фриц, Андрей Рублёв.

Матчи основной сетки турнира Australian Open начнутся 18 января. В финале квалификационной стадии в женском одиночном разряде сыграет россиянка Анастасия Гасанова.