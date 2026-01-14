Скидки
Стало известно расписание тренировок Соболенко, Рыбакиной, Медведева и Рублёва перед AO

Комментарии

Стало известно, во сколько пройдут тренировки теннисистов перед турниром Australian Open в четверг, 15 января. Расписание опубликовал у себя на странице в соцсети журналист Михаль Самульски.

Australian Open — 2026. Расписание тренировок 15 января (частично). Время начала — московское (часовой пояс Мельбурна — +8 мск).

  • 2:45. Арина Соболенко, Жасмин Паолини.
  • 3:00. Даниил Медведев, Григор Димитров.
  • 5:00. Аманда Анисимова, Елена Рыбакина.
  • 5:15. Тейлор Фриц, Андрей Рублёв.

Матчи основной сетки турнира Australian Open начнутся 18 января. В финале квалификационной стадии в женском одиночном разряде сыграет россиянка Анастасия Гасанова.

