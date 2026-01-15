Скидки
«Совершил качественный скачок». Руне — о прогрессе Синнера

16-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне заявил, что нынешняя вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер за последние пару лет совершил большой прогресс в качестве своей игры.

«Янник значительно прибавил в 2023-2024 годах, когда начал выигрывать турниры «Большого шлема». До того, как он ворвался в «мэйджоры», он показывал результаты, очень похожие на мои. Уже тогда он был невероятным игроком, доходил до финалов «тысячников» и тому подобное, но ему не хватало мелочей, которые позволили бы ему стать лучшим. Помню, как однажды летом, играя в Монако, я видел, как он тренировался по четыре часа в день, каждый день, с невероятной дисциплиной, вместе с Ваньоцци. Они повторяли каждый удар снова и снова, он не пропустил ни одной тренировки. Я был там, когда уехал, подумал: «Всё в порядке!»

Он действительно совершил этот качественный скачок, потому что начал работать лучше, гораздо серьёзнее. Дело не в том, что его игра сильно изменилась, он просто стал лучше во всём, что делает. Он лучше подаёт, лучше принимает, лучше бьёт справа, и бэкхенд тоже стал лучше. Не думаю, что он добавил что-то новое, даже удар с лёта, у него всегда был неплохой удар с лёта», — сказал Руне в подкасте Served with Andy Roddick.

