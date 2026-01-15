«Дела идут довольно хорошо». Руне — о восстановлении после травмы

16-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне положительно оценил процесс восстановления после полученной в минувшем октябре на турнире ATP-250 в Стокгольме травмы ахиллова сухожилия.

«На самом деле, дела идут довольно хорошо. В психологическом плане я чувствую себя отлично — вся моя семья и команда со мной, очень мне помогают. У меня не было никаких проблем, что просто замечательно. Я получаю всё больше удовольствия от игры на корте, теперь могу бить по мячу без костылей.

Тем не менее у меня нет чёткого графика, время восстановления во многом зависит от человека и его организма. Стараюсь максимально использовать каждый день, прилагать все усилия к восстановлению и делать всё правильно. Следую указаниям своего хирурга и физиотерапевтов, это меня мотивирует, потому что у меня есть очень чёткие цели. Думаю, мне нужно сделать в следующие 10 дней и тому подобное. Это меня поддерживает», — сказал Руне в подкасте Served with Andy Roddick.