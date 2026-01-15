Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Дела идут довольно хорошо». Руне — о восстановлении после травмы

«Дела идут довольно хорошо». Руне — о восстановлении после травмы
Комментарии

16-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне положительно оценил процесс восстановления после полученной в минувшем октябре на турнире ATP-250 в Стокгольме травмы ахиллова сухожилия.

«На самом деле, дела идут довольно хорошо. В психологическом плане я чувствую себя отлично — вся моя семья и команда со мной, очень мне помогают. У меня не было никаких проблем, что просто замечательно. Я получаю всё больше удовольствия от игры на корте, теперь могу бить по мячу без костылей.

Тем не менее у меня нет чёткого графика, время восстановления во многом зависит от человека и его организма. Стараюсь максимально использовать каждый день, прилагать все усилия к восстановлению и делать всё правильно. Следую указаниям своего хирурга и физиотерапевтов, это меня мотивирует, потому что у меня есть очень чёткие цели. Думаю, мне нужно сделать в следующие 10 дней и тому подобное. Это меня поддерживает», — сказал Руне в подкасте Served with Andy Roddick.

Материалы по теме
Руне — о процессе реабилитации после операции: в сумме занимает около шести часов в день
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android