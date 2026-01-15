Мирра Андреева — Майя Джойнт: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Аделаиде
15 января восьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева встретится с встретится с 32-й ракеткой мира австралийкой Майей Джойнт в четвертьфинале категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия).
Аделаида (ж). 1/4 финала
15 января 2026, четверг. 11:00 МСК
8
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
|1
|2
|3
|
|
32
Майя Джойнт
М. Джойнт
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева – Майя Джойнт в четвертьфинале турнира в Аделаиде
Напомним на стадии 1/8 финала турнира Андреева обыграла чешку Мари Боузкову (45-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:1. Майя Джойнт, в свою очередь, прошла в четвертьфинал на отказе соотечественницы Айла Томлянович, которая снялась с матче в первом сете.
Андреева и Джойнт впервые встретятся в очном матче.
