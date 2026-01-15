Мирра Андреева — Майя Джойнт: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Аделаиде

15 января восьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева встретится с встретится с 32-й ракеткой мира австралийкой Майей Джойнт в четвертьфинале категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева – Майя Джойнт в четвертьфинале турнира в Аделаиде

Напомним на стадии 1/8 финала турнира Андреева обыграла чешку Мари Боузкову (45-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:1. Майя Джойнт, в свою очередь, прошла в четвертьфинал на отказе соотечественницы Айла Томлянович, которая снялась с матче в первом сете.

Андреева и Джойнт впервые встретятся в очном матче.