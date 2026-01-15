Анастасия Гасанова не смогла выйти на Australian Open, проиграв в финале квалификации

В ночь с 14 на 15 января мск в австралийском Мельбурне завершился матч финала квалификации Открытого чемпионата Австралии — 2026 в женском одиночном разряде между 212-й ракеткой мира российской теннисисткой Анастасией Гасановой и 112-й в мировом рейтинге Зейнеп Сёнмез из Турции. Встреча закончилась волевой победой представительницы Турции в двух сетах — 2:6, 3:6.
Продолжительность матча составила 1 час 25 минут. Гасанова ни разу не подала навылет, допустив четыре двойных ошибки, и реализовала два из семи брейк-пойнтов. Сёнмез выполнила четыре эйса при двух двойных ошибках и выиграла пять брейк-пойнтов из семи заработанных за матч.
Из пяти стартовавших в женской квалификационной сетке Australian Open теннисисток из России до финального (третьего) круга смогла добраться только Анастасия Гасанова. Таким образом, ни одна из россиянок не пробилась в основную сетку через квалификацию.
