Зейнеп Сёнмез — Анастасия Гасанова, результат матча 15 января 2026, счет 2:0, финал квалификации Australian Open — 2026

Анастасия Гасанова не смогла выйти на Australian Open, проиграв в финале квалификации
Комментарии

В ночь с 14 на 15 января мск в австралийском Мельбурне завершился матч финала квалификации Открытого чемпионата Австралии — 2026 в женском одиночном разряде между 212-й ракеткой мира российской теннисисткой Анастасией Гасановой и 112-й в мировом рейтинге Зейнеп Сёнмез из Турции. Встреча закончилась волевой победой представительницы Турции в двух сетах — 2:6, 3:6.

Australian Open — квалификация (ж). Финал
15 января 2026, четверг. 03:00 МСК
Зейнеп Сёнмез
112
Турция
Зейнеп Сёнмез
З. Сёнмез
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Анастасия Гасанова
212
Россия
Анастасия Гасанова
А. Гасанова

Продолжительность матча составила 1 час 25 минут. Гасанова ни разу не подала навылет, допустив четыре двойных ошибки, и реализовала два из семи брейк-пойнтов. Сёнмез выполнила четыре эйса при двух двойных ошибках и выиграла пять брейк-пойнтов из семи заработанных за матч.

Из пяти стартовавших в женской квалификационной сетке Australian Open теннисисток из России до финального (третьего) круга смогла добраться только Анастасия Гасанова. Таким образом, ни одна из россиянок не пробилась в основную сетку через квалификацию.

