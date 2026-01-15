Стали известны результаты жеребьёвки мужской сетки Australian Open — 2026

В Мельбурне прошла церемония жеребьёвки очередного Открытого чемпионата Австралии по теннису — Australian Open — 2026. По её результатам определилась мужская сетка турнира.

Полная мужская сетка Australian Open — 2026:

Фото: AO

Фото: АО

Фото: АО

Фото: АО

Соперники российских теннисистов в первом круге Australian Open — 2026:

Даниил Медведев (11) — Йеспер де Йонг (Нидерланды);

Андрей Рублёв (13) — Маттео Арнальди (Италия);

Карен Хачанов (15) — Алекс Михельсен (США).

Соперники игроков из топ-10 рейтинга ATP:

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Адам Уолтон (Австралия);

Александр Бублик (Казахстан, 10) — Дженсон Бруксби (США);

Алекс де Минор (Австралия, 6) — Маттео Берреттини (Италия);

Александр Зверев (Германия, 3) — Габриэль Диалло (Канада);

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 7) — Нуну Боржеш (Португалия);

Лоренцо Музетти (Италия, 5) — Рафаэль Колиньон (Бельгия);

Тейлор Фриц (США, 9) — Валентен Руае (Франция);

Новак Джокович (Сербия, 4) — Педро Мартинес-Портеро (Испания);

Бен Шелтон (США, 8) — Уго Умбер (Франция);

Янник Синнер (Италия, 1) — Юго Гастон (Франция).

Вот как могут выглядеть пары 1/4 финала у мужчин с участием топ-8 посева:

Карлос Алькарас (1) — Алекс де Минор (6);

Александр Зверев (3) (Даниил Медведев (11) — Феликс Оже-Альяссим (7) (Андрей Рублёв (13);

Лоренцо Музетти (5) — Новак Джокович (4);

Бен Шелтон (8) — Янник Синнер (2).

Материалы по теме Фото Стали известны результаты жеребьёвки женской сетки Australian Open — 2025

Главные трофеи российского тенниса: