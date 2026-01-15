Скидки
Определились соперники россиян в мужском одиночном разряде на Australian Open — 2026

Определились соперники россиян в мужском одиночном разряде на Australian Open — 2026
В Мельбурне прошла церемония жеребьёвки очередного Открытого чемпионата Австралии по теннису — Australian Open — 2026. По её результатам стали известны соперники россиян в мужской сетке одиночного разряда турнира.

Соперники российских теннисистов в первом круге Australian Open — 2026:

Даниил Медведев (11) — Йеспер де Йонг (Нидерланды)
Андрей Рублёв (13) — Маттео Арнальди (Италия)
Карен Хачанов (15) — Алекс Михельсен (США)

Даниил Медведев и Андрей Рублёв попали во вторую четверть к Александру Звереву (3) и Феликсу Оже-Альяссиму (7). Друг с другом они могут встретиться в 1/4 финала турнира. Карен Хачанов попал в четвёртую четверть к Яннику Синнеру (1) и Бену Шелтону (8). Он может с ним встретиться с итальянцем уже в 1/8 финала.

Стали известны результаты жеребьёвки мужской сетки Australian Open — 2026

Российский теннис на Олимпиадах:

