Определились соперники россиян в мужском одиночном разряде на Australian Open — 2026

В Мельбурне прошла церемония жеребьёвки очередного Открытого чемпионата Австралии по теннису — Australian Open — 2026. По её результатам стали известны соперники россиян в мужской сетке одиночного разряда турнира.
Соперники российских теннисистов в первом круге Australian Open — 2026:
Даниил Медведев (11) — Йеспер де Йонг (Нидерланды)
Андрей Рублёв (13) — Маттео Арнальди (Италия)
Карен Хачанов (15) — Алекс Михельсен (США)
Даниил Медведев и Андрей Рублёв попали во вторую четверть к Александру Звереву (3) и Феликсу Оже-Альяссиму (7). Друг с другом они могут встретиться в 1/4 финала турнира. Карен Хачанов попал в четвёртую четверть к Яннику Синнеру (1) и Бену Шелтону (8). Он может с ним встретиться с итальянцем уже в 1/8 финала.
Российский теннис на Олимпиадах: