Определились соперницы россиянок в женском одиночном разряде на Australian Open — 2026

В Мельбурне прошла церемония жеребьёвки очередного Открытого чемпионата Австралии по теннису — Australian Open — 2026. По её результатам стали известны соперники россиян в женской сетке одиночного разряда турнира.

Соперники российских теннисисток в первом круге Australian Open — 2026:

Анастасия Павлюченкова (Россия) — квалифаер;

Екатерина Александрова (Россия, 11) — квалифаер;

Анна Блинкова (Россия) — Талия Гибсон (Австралия);

Диана Шнайдер (Россия, 23) — Барбора Крейчикова (Чехия);

Мирра Андреева (Россия, 8) — Донна Векич (Хорватия);

Анастасия Захарова (Россия) — Джессика Пегула (США, 6);

Оксана Селехметьева (Россия) — Элла Зайдель (Германия);

Людмила Самсонова (Россия, 18) — Лаура Зигемунд (Германия);

Анна Калинская (Россия, 31) — Сонай Картал (Великобритания)

Павлюченкова и Александрова попали в первую четверть с Ариной Соболенко (1) и Жасмин Паолини (7). Анастасия может сойтись с белоруской уже во втором круге, а Екатерина — с Паолини в 1/8 финала и с Соболенко 1/4 финала.

Андреева, Блинкова и Шнайдер попали во вторую четверть с Кори Гауфф (3). Россиянки могут попасть на неё в 1/4 финала. При этом, Блинкова и Шнайдер могут встретиться во втором круге, а матч Блинкова/Шнайдер — Андреева может состояться в 1/8 финала AO-2026.

Захарова и Селехметьева оказались в третьей четверти с американками — Джессикой Пегулой (6) и Амандой Анисимовой (4). Захарова сразу попала на Пегулу и может встретиться с Селехметьевой только в третьем круге. Сыграть с Анисимовой Оксана или Анастасия могут лишь в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии.

Самсонова и Калинская попали в четвёртую четверть к Иге Швёнтек (2) и Елене Рыбакиной (5). С казахстанской спортсменкой они могут сойтись лишь в 1/4 финала, а вот со польской — Анна в третьем круге, а Людмила — в 1/8 финала. Также отметим, что Калинская и Самсонова могут сыграть друг с другом в случае выхода в 1/8 финала.

