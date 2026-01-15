Итоги жеребьёвки Australian Open, сенсационный вылет «Реала» из Кубка. Главное к утру

Состоялась жеребьёвка первого теннисного турнира «Большого шлема» в сезоне — Australian Open — 2026, мадридский «Реал» потерпел сенсационное поражение в Кубке Испании от выступающего в Сегунде «Альбасете», сборные Сенегала и Марокко стали финалистами Кубка Африки. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».