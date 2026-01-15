Итоги жеребьёвки Australian Open, сенсационный вылет «Реала» из Кубка. Главное к утру
Состоялась жеребьёвка первого теннисного турнира «Большого шлема» в сезоне — Australian Open — 2026, мадридский «Реал» потерпел сенсационное поражение в Кубке Испании от выступающего в Сегунде «Альбасете», сборные Сенегала и Марокко стали финалистами Кубка Африки. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Стали известны результаты жеребьёвки женской сетки Australian Open — 2026.
- Стали известны результаты жеребьёвки мужской сетки Australian Open — 2026.
- «Реал» уступил клубу второй лиги и вылетел из Кубка Испании в первом матче при Арбелоа.
- Сенегал обыграл Египет и вышел в финал Кубка Африки. Садио Мане забил победный гол.
- Сборная Марокко обыграла Нигерию в серии пенальти и вышла в финал Кубка Африки.
- «Арсенал» одолел «Челси» в полуфинале Кубка лиги в матче с пятью голами.
- Николо Скира сообщил о скором трансфере форварда «Рубина» в итальянский «Бари».
- Ассист Панарина не помог «Рейнджерс» избежать поражения от «Оттавы» в игре с 12 голами.
- «Торпедо» победило дома «Локомотив», забросив три безответные шайбы.
- СКА одержал волевую победу над «Шанхайскими Драконами».
- «Спартак» победил «Динамо» в московском дерби КХЛ.
- 17 очков Егора Дёмина не спасли «Бруклин» от проигрыша аутсайдеру НБА «Нью-Орлеану».
- «Зенит» дома проиграл «Пари НН» в Единой лиге.
