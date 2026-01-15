Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

15 января главные новости спорта, футбольные трансферы, Кубок Испании, хоккей, НХЛ, КХЛ, баскетбол, НБА, теннис, Australian Open

Итоги жеребьёвки Australian Open, сенсационный вылет «Реала» из Кубка. Главное к утру
Комментарии

Состоялась жеребьёвка первого теннисного турнира «Большого шлема» в сезоне — Australian Open — 2026, мадридский «Реал» потерпел сенсационное поражение в Кубке Испании от выступающего в Сегунде «Альбасете», сборные Сенегала и Марокко стали финалистами Кубка Африки. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Стали известны результаты жеребьёвки женской сетки Australian Open — 2026.
  2. Стали известны результаты жеребьёвки мужской сетки Australian Open — 2026.
  3. «Реал» уступил клубу второй лиги и вылетел из Кубка Испании в первом матче при Арбелоа.
  4. Сенегал обыграл Египет и вышел в финал Кубка Африки. Садио Мане забил победный гол.
  5. Сборная Марокко обыграла Нигерию в серии пенальти и вышла в финал Кубка Африки.
  6. «Арсенал» одолел «Челси» в полуфинале Кубка лиги в матче с пятью голами.
  7. Николо Скира сообщил о скором трансфере форварда «Рубина» в итальянский «Бари».
  8. Ассист Панарина не помог «Рейнджерс» избежать поражения от «Оттавы» в игре с 12 голами.
  9. «Торпедо» победило дома «Локомотив», забросив три безответные шайбы.
  10. СКА одержал волевую победу над «Шанхайскими Драконами».
  11. «Спартак» победил «Динамо» в московском дерби КХЛ.
  12. 17 очков Егора Дёмина не спасли «Бруклин» от проигрыша аутсайдеру НБА «Нью-Орлеану».
  13. «Зенит» дома проиграл «Пари НН» в Единой лиге.
Материалы по теме
Топ-события четверга: матчи «Барсы» и «Милана», «Авангард» против ЦСКА, биатлон и теннис
Топ-события четверга: матчи «Барсы» и «Милана», «Авангард» против ЦСКА, биатлон и теннис
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android