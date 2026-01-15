Скидки
Мирра Андреева, Australian Open — 2026: возможный путь до титула

Мирра Андреева, Australian Open — 2026: возможный путь до титула
Комментарии

В австралийском Мельбурне состоялась жеребьёвка первого турнира «Большого шлема» в 2026 году — Открытого чемпионата Австралии. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула восьмой ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой (восьмой посев на AO-2026).

Возможная сетка Мирры Андреевой на Australian Open — 2026:

1/64 финала: Донна Векич (Хорватия);
1/32 финала: Мария Саккари (Греция);
1/16 финала: Даяна Ястремская (Украина, 26);
1/8 финала: Элина Свитолина (Украина, 12) / Диана Шнайдер (Россия, 23);
1/4 финала: Кори Гауфф (США, 3);
1/2 финала: Арина Соболенко (Беларусь, 1);
финал: Ига Швёнтек (Польша, 2).

Основной турнир Australian Open — 2026 в женском одиночном разряде пройдёт с 18 по 31 января 2026 года.

Календарь Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде

Видео: Мирра поделилась эмоциями после выхода в 1/4 финала Аделаиды

Мирра Андреева вышла в четвертьфинал «пятисотника» в Аделаиде, обыграв Боузкову
Комментарии
