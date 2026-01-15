Скидки
Диана Шнайдер — Эмма Наварро, результат матча 15 января 2026, счет 2:0, 1/4 финала WTA-500 в Аделаиде

Диана Шнайдер обыграла Эмму Наварро и вышла в полуфинал «пятисотника» в Аделаиде
Комментарии

В ночь с 14 на 15 января мск на хардовом турнире категории WTA-500 в австралийской Аделаиде завершился четвертьфинальный матч между 23-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер (девятый посев) и 15-й в мировом рейтинге Эммой Наварро из США (шестой посев). Встреча закончилась победой Шнайдер в двух сетах — 6:3, 6:3.

Аделаида (ж). 1/4 финала
15 января 2026, четверг. 07:40 МСК
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Эмма Наварро
15
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. Шнайдер четырежды подала навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. Наварро не выполнила ни одного эйса при пяти двойных ошибках и выиграла один брейк-пойнт из четырёх заработанных за матч.

В полуфинале турнира WTA-500 в Аделаиде Диана Шнайдер сыграет с победительницей матча между восьмой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой (третий посев) и 32-й в мировом рейтинге Майей Джойнт из Австралии.

