Диана Шнайдер обыграла Эмму Наварро и вышла в полуфинал «пятисотника» в Аделаиде

В ночь с 14 на 15 января мск на хардовом турнире категории WTA-500 в австралийской Аделаиде завершился четвертьфинальный матч между 23-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер (девятый посев) и 15-й в мировом рейтинге Эммой Наварро из США (шестой посев). Встреча закончилась победой Шнайдер в двух сетах — 6:3, 6:3.
Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. Шнайдер четырежды подала навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. Наварро не выполнила ни одного эйса при пяти двойных ошибках и выиграла один брейк-пойнт из четырёх заработанных за матч.
В полуфинале турнира WTA-500 в Аделаиде Диана Шнайдер сыграет с победительницей матча между восьмой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой (третий посев) и 32-й в мировом рейтинге Майей Джойнт из Австралии.
