Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Виктория Мбоко — Мэдисон Киз, результат матча 15 января 2026, счет 2:1, 1/4 финала WTA-500 в Аделаиде

Мэдисон Киз уступила Виктории Мбоко в четвертьфинале «пятисотника» в Аделаиде
Комментарии

В ночь с 14 на 15 января мск на хардовом турнире категории WTA-500 в австралийской Аделаиде завершился матч 1/4 финала между девятой ракеткой мира Мэдисон Киз из США (второй посев) и 17-й в мировом рейтинге Викторией Мбоко из Канады (восьмой посев). Встреча закончилась победой Мбоко в трёх сетах — 6:4, 4:6, 6:2.

Аделаида (ж). 1/4 финала
15 января 2026, четверг. 07:05 МСК
Виктория Мбоко
17
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
4 		6 2
         
Мэдисон Киз
9
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Продолжительность матча составила 1 час 55 минут. Киз девять раз подала навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов. Мбоко выполнила четыре эйса при четырёх двойных ошибках и выиграла 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных за матч.

В полуфинале турнира WTA-500 в Аделаиде Виктория Мбоко сыграет со 107-й ракеткой мира Кимберли Биррелл из Австралии.

Календарь WTA-500 в Аделаиде
Турнирная сетка WTA-500 в Аделаиде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android