Мэдисон Киз уступила Виктории Мбоко в четвертьфинале «пятисотника» в Аделаиде
В ночь с 14 на 15 января мск на хардовом турнире категории WTA-500 в австралийской Аделаиде завершился матч 1/4 финала между девятой ракеткой мира Мэдисон Киз из США (второй посев) и 17-й в мировом рейтинге Викторией Мбоко из Канады (восьмой посев). Встреча закончилась победой Мбоко в трёх сетах — 6:4, 4:6, 6:2.
Аделаида (ж). 1/4 финала
15 января 2026, четверг. 07:05 МСК
17
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|2
9
Мэдисон Киз
М. Киз
Продолжительность матча составила 1 час 55 минут. Киз девять раз подала навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов. Мбоко выполнила четыре эйса при четырёх двойных ошибках и выиграла 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных за матч.
В полуфинале турнира WTA-500 в Аделаиде Виктория Мбоко сыграет со 107-й ракеткой мира Кимберли Биррелл из Австралии.
