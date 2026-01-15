Мэдисон Киз уступила Виктории Мбоко в четвертьфинале «пятисотника» в Аделаиде

В ночь с 14 на 15 января мск на хардовом турнире категории WTA-500 в австралийской Аделаиде завершился матч 1/4 финала между девятой ракеткой мира Мэдисон Киз из США (второй посев) и 17-й в мировом рейтинге Викторией Мбоко из Канады (восьмой посев). Встреча закончилась победой Мбоко в трёх сетах — 6:4, 4:6, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 55 минут. Киз девять раз подала навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов. Мбоко выполнила четыре эйса при четырёх двойных ошибках и выиграла 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных за матч.

В полуфинале турнира WTA-500 в Аделаиде Виктория Мбоко сыграет со 107-й ракеткой мира Кимберли Биррелл из Австралии.