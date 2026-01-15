Коккинакис снялся с одиночного разряда Australian Open — 2026

Австралийский теннисист Танаси Коккинакис сообщил, что решил сняться с одиночного турнира Australian Open – 2026. Ранее Коккинакис снялся с матча с представителем Монако Валантеном Вашеро во втором круге турнира АТР-250 в Аделаиде.

«К сожалению, после консультаций с моей командой и врачами я принял решение сняться с одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии. После невероятно тяжёлого года именно этого турнира я ждал больше всего, но пока я не готов. Мы всё же попробуем сыграть в парном разряде», – написал Коккинакис в своём аккаунте в социальной сети Х.

Коккинакис вернулся в тур после операции на грудной мышце, которую он перенёс в начале 2025 года. Теннисист несколько лет играл с рубцовой тканью в области грудной мышцы, с помощью хирургического вмешательства ему пересадили часть донорского сухожилия. Ранее австралиец провёл первую игру в одиночном разряде турнира в рамках АТР-тура за год, обыграв американца Себастьяна Корду в первом круге соревнований в Аделаиде (3:6, 6:3, 7:6 (7:3)).