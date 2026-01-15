Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Федерер — о карьерном «Шлеме» Алькараса: было бы безумием, если бы он сделал его так рано

Федерер — о карьерном «Шлеме» Алькараса: было бы безумием, если бы он сделал его так рано
Комментарии

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился мнением о возможности завоевания карьерного «Шлема» испанским теннисистом Карлосом Алькарасом. Для завершения карьерного «Шлема» испанцу осталось завоевать титул на Открытом чемпионате Австралии.

«С этим сложно справляться, но мы уже знаем, какой Карлос. Его менталитет — играть розыгрыш за розыгрышем. Честно говоря, было бы безумием, если бы он сделал это так рано в карьере», – приводит слова Федерера Punto De Break.

22-летний Алькарас является шестикратным чемпионом турниров «Большого шлема». Испанец по два раза выигрывал «Ролан Гаррос, Уимблдон и US Open. На Открытом чемпионате Австралии Алькарас не проходил дальше четвертьфинальной стадии турнира.

Материалы по теме
Медведев и Синнер в разных половинах, Мирра идёт на Соболенко в полуфинале: жеребьёвка AO
Медведев и Синнер в разных половинах, Мирра идёт на Соболенко в полуфинале: жеребьёвка AO
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android