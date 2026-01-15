Федерер — о карьерном «Шлеме» Алькараса: было бы безумием, если бы он сделал его так рано

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился мнением о возможности завоевания карьерного «Шлема» испанским теннисистом Карлосом Алькарасом. Для завершения карьерного «Шлема» испанцу осталось завоевать титул на Открытом чемпионате Австралии.

«С этим сложно справляться, но мы уже знаем, какой Карлос. Его менталитет — играть розыгрыш за розыгрышем. Честно говоря, было бы безумием, если бы он сделал это так рано в карьере», – приводит слова Федерера Punto De Break.

22-летний Алькарас является шестикратным чемпионом турниров «Большого шлема». Испанец по два раза выигрывал «Ролан Гаррос, Уимблдон и US Open. На Открытом чемпионате Австралии Алькарас не проходил дальше четвертьфинальной стадии турнира.