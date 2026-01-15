Арина Соболенко, Australian Open — 2026: возможный путь до титула

В австралийском Мельбурне состоялась жеребьёвка первого турнира «Большого шлема» в 2026 году — Открытого чемпионата Австралии. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко (первый посев на AO-2026).

Возможная сетка Арины Соболенко на Australian Open — 2026:

1/64 финала: Тьянцоа Ракотоманга-Ражана (Франция);

1/32 финала: Анастасия Павлюченкова (Россия);

1/16 финала: Эмма Радукану (Великобритания, 28);

1/8 финала: Клара Таусон (Дания, 14);

1/4 финала: Жасмин Паолини (Италия, 7);

1/2 финала: Кори Гауфф (США, 3);

финал: Ига Швёнтек (Польша, 2).

Основной турнир Australian Open — 2026 в женском одиночном разряде пройдёт с 18 по 31 января 2026 года.