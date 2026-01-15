Томми Пол вышел в полуфинал турнира АТР-250 в Аделаиде
21-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол вышел в полуфинал турнира АТР-250 в австралийской Аделаиде, обыграв в матче 1/4 финала Александара Вукича из Австралии (87-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2.
Аделаида (м). 1/4 финала
15 января 2026, четверг. 09:20 МСК
87
Александар Вукич
А. Вукич
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
21
Томми Пол
Т. Пол
Теннисисты провели на корте 1 час 4 минуты. За время матча Пол выполнил девять подач навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из семи. Александар Вукич сделал в игре один эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт.
За право сыграть в финале турнира в Аделаиде Томми Пол поспорит с чехом Томашем Махачем.
