Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Томми Пол — Александар Вукич, результат матча 15 января 2026, счет 2:0, 1/4 финала АТР-250 в Аделаиде

Томми Пол вышел в полуфинал турнира АТР-250 в Аделаиде
Комментарии

21-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол вышел в полуфинал турнира АТР-250 в австралийской Аделаиде, обыграв в матче 1/4 финала Александара Вукича из Австралии (87-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2.

Аделаида (м). 1/4 финала
15 января 2026, четверг. 09:20 МСК
Александар Вукич
87
Австралия
Александар Вукич
А. Вукич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Томми Пол
21
США
Томми Пол
Т. Пол

Теннисисты провели на корте 1 час 4 минуты. За время матча Пол выполнил девять подач навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из семи. Александар Вукич сделал в игре один эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт.

За право сыграть в финале турнира в Аделаиде Томми Пол поспорит с чехом Томашем Махачем.

Сетка турнира в Аделаиде
Календарь турнира в Аделаиде
Материалы по теме
Медведев и Синнер в разных половинах, Мирра идёт на Соболенко в полуфинале: жеребьёвка AO
Медведев и Синнер в разных половинах, Мирра идёт на Соболенко в полуфинале: жеребьёвка AO
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android