Томми Пол вышел в полуфинал турнира АТР-250 в Аделаиде

21-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол вышел в полуфинал турнира АТР-250 в австралийской Аделаиде, обыграв в матче 1/4 финала Александара Вукича из Австралии (87-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час 4 минуты. За время матча Пол выполнил девять подач навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из семи. Александар Вукич сделал в игре один эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт.

За право сыграть в финале турнира в Аделаиде Томми Пол поспорит с чехом Томашем Махачем.