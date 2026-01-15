Даниил Медведев, Australian Open — 2026: возможный путь до титула
Прошла жеребьёвка основной сетки Открытого чемпионата Австралии — 2026 в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула российского теннисиста Даниила Медведева.
Возможная сетка Даниила Медведева на Australian Open — 2026:
- 1/64 финала: Йеспер де Йонг (Нидерланды);
- 1/32 финала: Алехандро Табило (Чили);
- 1/16 финала: Артур Риндеркнеш (Франция);
- 1/8 финала: Феликс Оже-Альяссим (Канада);
- 1/4 финала: Александр Зверев (Германия);
- полуфинал: Карлос Алькарас (Испания);
- финал: Янник Синнер (Италия).
Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является итальянец Янник Синнер. В финале прошлого года он обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.
