Даниил Медведев, Australian Open — 2026: возможный путь до титула

Прошла жеребьёвка основной сетки Открытого чемпионата Австралии — 2026 в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула российского теннисиста Даниила Медведева.

Возможная сетка Даниила Медведева на Australian Open — 2026:

1/64 финала: Йеспер де Йонг (Нидерланды);

1/32 финала: Алехандро Табило (Чили);

1/16 финала: Артур Риндеркнеш (Франция);

1/8 финала: Феликс Оже-Альяссим (Канада);

1/4 финала: Александр Зверев (Германия);

полуфинал: Карлос Алькарас (Испания);

финал: Янник Синнер (Италия).

Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является итальянец Янник Синнер. В финале прошлого года он обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.