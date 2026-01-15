Шевченко с «баранкой» проиграл Умберу в 1/4 финала турнира в Аделаиде
Поделиться
104-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Шевченко не смог выйти в полуфинал турнира АТР-250 в Аделаиде (Австралия), проиграв в матче 1/4 финала французу Уго Умберу (36-й номер рейтинга) со счётом 0:6, 3:6.
Аделаида (м). 1/4 финала
15 января 2026, четверг. 09:40 МСК
36
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
104
Александр Шевченко
А. Шевченко
Теннисисты провели на корте 58 минут. За время матча Умбер выполнил семь подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из семи за матч. Александр Шевченко сделал один эйс, допустил четыре двойные ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из трёх за игру.
В полуфинале турнира в Аделаиде Умбер встретится с победителем встречи между Валантеном Вашеро (Монако) и Алехандро Давидович-Фокиной (Испания).
Материалы по теме
Комментарии
- 15 января 2026
-
10:41
-
10:38
-
10:34
-
10:26
-
10:21
-
10:00
-
09:33
-
09:27
-
09:10
-
09:02
-
08:30
-
08:00
-
07:51
-
07:32
-
07:07
-
06:55
-
04:41
-
00:37
-
00:14
- 14 января 2026
-
19:38
-
19:36
-
17:43
-
16:52
-
16:45
-
16:30
-
16:11
-
14:27
-
14:20
-
14:17
-
14:02
-
13:52
-
13:13
-
12:52
-
12:08
-
12:00