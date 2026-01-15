Шевченко с «баранкой» проиграл Умберу в 1/4 финала турнира в Аделаиде

104-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Шевченко не смог выйти в полуфинал турнира АТР-250 в Аделаиде (Австралия), проиграв в матче 1/4 финала французу Уго Умберу (36-й номер рейтинга) со счётом 0:6, 3:6.

Теннисисты провели на корте 58 минут. За время матча Умбер выполнил семь подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из семи за матч. Александр Шевченко сделал один эйс, допустил четыре двойные ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из трёх за игру.

В полуфинале турнира в Аделаиде Умбер встретится с победителем встречи между Валантеном Вашеро (Монако) и Алехандро Давидович-Фокиной (Испания).