Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Уго Умбер — Александр Шевченко, результат матча 15 января 2026, счет 2:0, 1/4 финала АТР-250 в Аделаиде

Шевченко с «баранкой» проиграл Умберу в 1/4 финала турнира в Аделаиде
Комментарии

104-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Шевченко не смог выйти в полуфинал турнира АТР-250 в Аделаиде (Австралия), проиграв в матче 1/4 финала французу Уго Умберу (36-й номер рейтинга) со счётом 0:6, 3:6.

Аделаида (м). 1/4 финала
15 января 2026, четверг. 09:40 МСК
Уго Умбер
36
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		3
         
Александр Шевченко
104
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко

Теннисисты провели на корте 58 минут. За время матча Умбер выполнил семь подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из семи за матч. Александр Шевченко сделал один эйс, допустил четыре двойные ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из трёх за игру.

В полуфинале турнира в Аделаиде Умбер встретится с победителем встречи между Валантеном Вашеро (Монако) и Алехандро Давидович-Фокиной (Испания).

Сетка турнира в Аделаиде
Календарь турнира в Аделаиде
Материалы по теме
Медведев и Синнер в разных половинах, Мирра идёт на Соболенко в полуфинале: жеребьёвка AO
Медведев и Синнер в разных половинах, Мирра идёт на Соболенко в полуфинале: жеребьёвка AO
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android