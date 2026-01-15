Радукану неожиданно проиграла 204-й ракетке мира в четвертьфинале турнира в Хобарте

29-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану неожиданно проиграла австралийке Тайле Престон (204-й номер рейтинга) в матче 1/4 финала турнира WTA-250 в Хобарте (Австралия). Встреча завершилась со счётом 2:6, 4:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. За время матча Престон выполнила две подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из девяти за матч. Эмма Радукану сделала в игре один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи.

В полуфинале турнира в Хобарте Тайла Престон сыграет с победительницей встречи между американкой Ивой Йович и полькой Магдой Линетт.