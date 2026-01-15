Радукану неожиданно проиграла 204-й ракетке мира в четвертьфинале турнира в Хобарте
Поделиться
29-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану неожиданно проиграла австралийке Тайле Престон (204-й номер рейтинга) в матче 1/4 финала турнира WTA-250 в Хобарте (Австралия). Встреча завершилась со счётом 2:6, 4:6.
Хобарт. 1/4 финала
15 января 2026, четверг. 08:05 МСК
29
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
204
Тайла Престон
Т. Престон
Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. За время матча Престон выполнила две подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из девяти за матч. Эмма Радукану сделала в игре один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи.
В полуфинале турнира в Хобарте Тайла Престон сыграет с победительницей встречи между американкой Ивой Йович и полькой Магдой Линетт.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 января 2026
-
10:41
-
10:38
-
10:34
-
10:26
-
10:21
-
10:00
-
09:33
-
09:27
-
09:10
-
09:02
-
08:30
-
08:00
-
07:51
-
07:32
-
07:07
-
06:55
-
04:41
-
00:37
-
00:14
- 14 января 2026
-
19:38
-
19:36
-
17:43
-
16:52
-
16:45
-
16:30
-
16:11
-
14:27
-
14:20
-
14:17
-
14:02
-
13:52
-
13:13
-
12:52
-
12:08
-
12:00