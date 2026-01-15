Андрей Рублёв, Australian Open — 2026: возможный путь до титула

Прошла жеребьёвка основной сетки Открытого чемпионата Австралии — 2026 в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула российского теннисиста Андрея Рублёва.

Возможная сетка Андрея Рублёва на Australian Open — 2026:

1/64 финала: Маттео Арнальди (Италия);

1/32 финала: Артур Казо (Франция);

1/16 финала: Франциско Серундоло (Аргентина);

1/8 финала: Александр Зверев (Германия);

1/4 финала: Даниил Медведев (Россия);

полуфинал: Карлос Алькарас (Испания);

финал: Янник Синнер (Италия).

Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является итальянец Янник Синнер. В финале прошлого года он обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.