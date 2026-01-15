Ига Швёнтек, Australian Open — 2026: возможный путь до титула

В австралийском Мельбурне состоялась жеребьёвка первого турнира «Большого шлема» в 2026 году — Открытого чемпионата Австралии. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула второй ракетки мира польской теннисистки Иги Швёнтек (второй посев на AO-2026).

Возможная сетка Иги Швёнтек на Australian Open — 2026:

1/64 финала: квалифаер;

1/32 финала: Мари Боузкова (Чехия);

1/16 финала: Анна Калинская (Россия, 31);

1/8 финала: Наоми Осака (Япония, 16);

1/4 финала: Елена Рыбакина (Казахстан, 5);

1/2 финала: Аманда Анисимова (США, 4);

финал: Арина Соболенко (Беларусь, 1).

Основной турнир Australian Open — 2026 в женском одиночном разряде пройдёт с 18 по 31 января 2026 года.