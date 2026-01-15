Александр Бублик, Australian Open — 2026: возможный путь до титула

Прошла жеребьёвка основной сетки Открытого чемпионата Австралии — 2026 в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула представителя Казахстана Александра Бублика.
Возможная сетка Александра Бублика на Australian Open — 2026:
1/64 финала: Дженсон Бруксби (США);
1/32 финала: Камило Уго Карабельи (Аргентина);
1/16 финала: Флавио Коболли (Италия);
1/8 финала: Алекс де Минор (Австралия);
1/4 финала: Карлос Алькарас (Испания);
полуфинал: Даниил Медведев (Россия);
финал: Янник Синнер (Италия).
Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является итальянец Янник Синнер. В финале прошлого года он обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.