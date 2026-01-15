Скидки
Теннис

«Играют в невероятный теннис». Федерер — о соперничестве Синнера и Алькараса

«Играют в невероятный теннис». Федерер — о соперничестве Синнера и Алькараса
20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер высказался о соперничестве испанского теннисиста Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера.

«Впечатляет соперничество, которое выстраивают Карлос и Янник. Они играют в невероятный теннис, а финал «Ролан Гаррос» – 2025 стал одним из лучших матчей всех времён. Весь мир остановился, чтобы посмотреть финал в Париже, и здорово, что наш вид спорта способен вызывать такие эмоции. Оба исключительным образом прогрессировали в последние годы, остаётся лишь надеяться, что они будут обходиться без травм. Мне доводилось тренироваться с ними, и поражает, как они бьют по мячу», – приводит слова Федерера Punto De Break.

