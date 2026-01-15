Елена Рыбакина, Australian Open — 2026: возможный путь до титула

В австралийском Мельбурне состоялась жеребьёвка первого турнира «Большого шлема» в 2026 году — Открытого чемпионата Австралии. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула пятой ракетки мира казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной (пятый посев на AO-2026).

Возможная сетка Елены Рыбакиной на Australian Open — 2026:

1/64 финала: Кая Юван;

1/32 финала: Варвара Грачёва (Франция);

1/16 финала: Майя Джойнт (Австралия, 30);

1/8 финала: Белинда Бенчич (Швейцария, 10);

1/4 финала: Ига Швёнтек (Польша, 2);

1/2 финала: Аманда Анисимова (США, 4);

финал: Арина Соболенко (Беларусь, 1).

Основной турнир Australian Open — 2026 в женском одиночном разряде пройдёт с 18 по 31 января 2026 года.