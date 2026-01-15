Мирра Андреева с «баранкой» обыграла Джойнт и вышла в 1/2 финала турнира в Аделаиде
Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в 1/2 финала турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия), обыграв в четвертьфинальном матче австралийку Майю Джойнт (32-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:0.
Аделаида (ж). 1/4 финала
15 января 2026, четверг. 11:20 МСК
8
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|0
32
Майя Джойнт
М. Джойнт
Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут. За время матча Андреева выполнила две подачи навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать 6 из 11 брейк-пойнтов. Майя Джойнт не сделала в игре ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух.
В полуфинале турнира в Аделаиде Мирра Андреева сыграет с соотечественницей Дианой Шнайдер (23-й номер рейтинга).
