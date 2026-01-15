Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева — Майя Джойнт, результат матча 15 января 2026, счет 2:0, 1/4 финала WTA-500 в Аделаиде

Мирра Андреева с «баранкой» обыграла Джойнт и вышла в 1/2 финала турнира в Аделаиде
Комментарии

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в 1/2 финала турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия), обыграв в четвертьфинальном матче австралийку Майю Джойнт (32-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:0.

Аделаида (ж). 1/4 финала
15 января 2026, четверг. 11:20 МСК
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		0
         
Майя Джойнт
32
Австралия
Майя Джойнт
М. Джойнт

Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут. За время матча Андреева выполнила две подачи навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать 6 из 11 брейк-пойнтов. Майя Джойнт не сделала в игре ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух.

В полуфинале турнира в Аделаиде Мирра Андреева сыграет с соотечественницей Дианой Шнайдер (23-й номер рейтинга).

Сетка турнира в Аделаиде
Календарь турнира в Аделаиде
Материалы по теме
Медведев и Синнер в разных половинах, Мирра идёт на Соболенко в полуфинале: жеребьёвка AO
Медведев и Синнер в разных половинах, Мирра идёт на Соболенко в полуфинале: жеребьёвка AO
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android