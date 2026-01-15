Определились полуфиналистки турнира WTA-500 в Аделаиде

Сегодня, 15 января, прошли четвертьфинальные матчи турнира WTA-500 в австралийской Аделаиде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом полуфинальных пар турнира.

Теннис. Турнир WTA-500. Аделаида (Австралия). Полуфиналы:

Кимберли Биррелл (Австралия) – Виктория Мбоко (Канада);

Мирра Андреева (Россия) – Диана Шнайдер (Россия).

Биррелл была сильнее румынки Жаклин Кристиан (5:7, 6:1, 7:5), Виктория Мбоко обыграла американку Мэдисон Киз (4:6, 6:4, 2:6). Диана Шнайдер в своём четвертьфинале взяла верх над Эммой Наварро (США) со счётом 6:3, 6:2, а Мирра Андреева обыграла австралийку Майю Джойнт (6:2, 6:0).

Турнир в Аделаиде проходит с 12 по 17 января. Действующей победительницей соревнований является американка Мэдисон Киз.