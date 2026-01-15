Новак Джокович, Australian Open — 2026: возможный путь до титула

Прошла жеребьёвка основной сетки Открытого чемпионата Австралии — 2026 в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула 24-кратного чемпиона ТБШ серба Новака Джоковича.

Возможная сетка Новака Джоковича на Australian Open — 2026:

1/64 финала: Педро Мартинес (Испания);

1/32 финала: Теренс Атман (Франция);

1/16 финала: Брэндон Накашима (США);

1/8 финала: Якуб Меншик (Чехия);

1/4 финала: Лоренцо Музетти (Италия);

полуфинал: Янник Синнер (Италия);

финал: Карлос Алькарас (Испания).

Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является итальянец Янник Синнер. В финале прошлого года он обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.