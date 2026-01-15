Четвертьфинальные матчи турнира АТР-250 в Окленде перенесли на 16 января из-за дождя

Матчи 1/4 финала турнира АТР-250 в Окленде (Австралия) были прерваны из-за неблагоприятной погоды и перенесены на завтра, 16 января, об этом сообщает официальный аккаунт турнира в социальной сети Х.
К моменту остановки проходили следующие четвертьфинальные встречи турнира:
Бен Шелтон (США) – Себастьян Баэс (Аргентина) – 5:7, 0:1;
Эллиот Спиццирри (США) – Фабиан Марожан (Венгрия) – 4:5.
Организаторы соревнований планируют возобновить матчи 16 января с 0:30 по московскому времени.
Турнир в Окленде проходит с 12 по 17 января. Действующим победителем соревнований является французский теннисист Гаэль Монфис.