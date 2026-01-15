Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Четвертьфинальные матчи турнира АТР-250 в Окленде перенесли на 16 января из-за дождя

Четвертьфинальные матчи турнира АТР-250 в Окленде перенесли на 16 января из-за дождя
Комментарии

Матчи 1/4 финала турнира АТР-250 в Окленде (Австралия) были прерваны из-за неблагоприятной погоды и перенесены на завтра, 16 января, об этом сообщает официальный аккаунт турнира в социальной сети Х.

К моменту остановки проходили следующие четвертьфинальные встречи турнира:

Бен Шелтон (США) – Себастьян Баэс (Аргентина) – 5:7, 0:1;

Эллиот Спиццирри (США) – Фабиан Марожан (Венгрия) – 4:5.

Организаторы соревнований планируют возобновить матчи 16 января с 0:30 по московскому времени.

Турнир в Окленде проходит с 12 по 17 января. Действующим победителем соревнований является французский теннисист Гаэль Монфис.

Сетка турнира в Окленде
Календарь турнира в Окленде
Материалы по теме
Медведев и Синнер в разных половинах, Мирра идёт на Соболенко в полуфинале: жеребьёвка AO
Медведев и Синнер в разных половинах, Мирра идёт на Соболенко в полуфинале: жеребьёвка AO
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android