Федерер: когда смотрю на Алькараса, то вижу больше сходства с собой

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер считает, что теннис, который демонстрирует испанец Карлос Алькарас, наиболее похож на ту игру, что показывал швейцарец во время своей профессиональной карьеры.

«Когда я увидел матч Димитрова с Синнером на Уимблдоне, я начал представлять, каково было бы играть против Янника. Он играет совсем иначе, чем я. А вот когда я смотрю на Карлоса, то вижу больше сходства с собой и чувствую большую идентификацию: укороченные удары, выходы к сетке, умение чередовать оборону и атаку… Нам обоим нравится играть по-своему, мне близка его ментальность. Честно говоря, мне очень нравится смотреть теннис просто как болельщику», – приводит слова Федерера Punto De Break.

