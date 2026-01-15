Давидович-Фокина в двух сетах обыграл Вашеро и вышел в 1/2 финала турнира в Аделаиде
15-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина вышел в полуфинал турнира АТР-250 в Аделаиде (Австралия), обыграв в матче 1/4 финала представителя Монако Валантена Вашеро (32-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 6:2.
Аделаида (м). 1/4 финала
15 января 2026, четверг. 12:45 МСК
15
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
32
Валантен Вашеро
В. Вашеро
Теннисисты провели на корте 1 час 33 минуты. За время матча Давидович-Фокина выполнил три подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать один брейк-пойнт из пяти. Валантен Вашеро сделал 15 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал единственный заработанный за матч брейк-пойнт.
В полуфинале турнира в Аделаиде Алехандро Давидович-Фокина сыграет с французом Уго Умбером.
