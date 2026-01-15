Скидки
Алехандро Давидович-Фокина — Валантен Вашеро, результат матча 15 января 2026, счет 2:0, 1/4 финала АТР-250 в Аделаиде

Давидович-Фокина в двух сетах обыграл Вашеро и вышел в 1/2 финала турнира в Аделаиде
Комментарии

15-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина вышел в полуфинал турнира АТР-250 в Аделаиде (Австралия), обыграв в матче 1/4 финала представителя Монако Валантена Вашеро (32-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 6:2.

Аделаида (м). 1/4 финала
15 января 2026, четверг. 12:45 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
15
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		2
         
Валантен Вашеро
32
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро

Теннисисты провели на корте 1 час 33 минуты. За время матча Давидович-Фокина выполнил три подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать один брейк-пойнт из пяти. Валантен Вашеро сделал 15 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал единственный заработанный за матч брейк-пойнт.

В полуфинале турнира в Аделаиде Алехандро Давидович-Фокина сыграет с французом Уго Умбером.

Сетка турнира в Аделаиде
Календарь турнира в Аделаиде
