Давидович-Фокина в двух сетах обыграл Вашеро и вышел в 1/2 финала турнира в Аделаиде

15-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина вышел в полуфинал турнира АТР-250 в Аделаиде (Австралия), обыграв в матче 1/4 финала представителя Монако Валантена Вашеро (32-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час 33 минуты. За время матча Давидович-Фокина выполнил три подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать один брейк-пойнт из пяти. Валантен Вашеро сделал 15 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал единственный заработанный за матч брейк-пойнт.

В полуфинале турнира в Аделаиде Алехандро Давидович-Фокина сыграет с французом Уго Умбером.