Александр Зверев, Australian Open — 2026: возможный путь до титула

Прошла жеребьёвка основной сетки Открытого чемпионата Австралии — 2026 в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула немецкого теннисиста Александра Зверева.
Возможная сетка Александра Зверева на Australian Open — 2026:
1/64 финала: Габриэль Диалло (Канада);
1/32 финала: Алексей Попырин (Австралия);
1/16 финала: Кэмерон Норри (Великобритания);
1/8 финала: Андрей Рублёв (Россия);
1/4 финала: Даниил Медведев (Россия);
полуфинал: Карлос Алькарас (Испания);
финал: Янник Синнер (Италия).
Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является итальянец Янник Синнер. В финале прошлого года он обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.