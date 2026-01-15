Скидки
«Невероятно довольна тем, как сыграла». Мирра Андреева — о победе над Джойнт в Аделаиде

Комментарии

Восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева поделилась впечатлениями после победы над австралийкой Майей Джойнт в 1/4 финала турнира WTA-500 в Аделаиде. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:0.

Аделаида (ж). 1/4 финала
15 января 2026, четверг. 11:20 МСК
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		0
         
Майя Джойнт
32
Австралия
Майя Джойнт
М. Джойнт

«Я просто невероятно довольна тем, как сыграла сегодня. На протяжении всего матча я сохраняла спокойствие. Играла агрессивно, шла на свои удары. Старалась быть смелой и, что бы ни происходило, просто играть в свой теннис — идти на подачу, идти на удары.

Я знала, что против неё будет сложно играть, особенно здесь, при поддержке домашней публики, поэтому ожидала очень трудного матча. И, если честно, мне пришлось сохранять концентрацию до самого последнего розыгрыша. Она провела отличный матч, сыграла очень хорошо, а я просто безумно рада сегодняшней победе», – сказала Андреева в интервью на корте после матча.

В полуфинале турнира в Аделаиде Мирра Андреева сыграет с соотечественницей Дианой Шнайдер.

