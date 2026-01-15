Скидки
Определились полуфиналисты турнира АТР-250 в Аделаиде

Определились полуфиналисты турнира АТР-250 в Аделаиде
Сегодня, 15 января, прошли четвертьфинальные матчи турнира АТР-250 в австралийской Аделаиде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом полуфинальных пар турнира.

Теннис. Турнир АТР-250. Аделаида (Австралия). Полуфиналы:

Томаш Махач (Чехия) – Томми Пол (США);

Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Уго Умбер (Франция).

Томаш Махач в четвертьфинале турнира был сильнее испанца Хауме Мунара (6:4, 6:4), Томми Пол обыграл австралийца Александара Вукича (6:3, 6:2), Уго Умбер не испытал проблем с казахстанцем Александром Шевченко (6:0, 6:3), а Алехандро Давидович-Фокина взял верх над Валантеном Вашеро со счётом 7:6 (7:4), 6:2.

Турнир в Аделаиде проходит с 12 по 17 января. Действующим победителем соревнований является канадец Феликс Оже-Альяссим.

Сетка турнира в Аделаиде
Календарь турнира в Аделаиде
