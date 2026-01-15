Скидки
«Мухи немного раздражают». Андреева пошутила об условиях на турнире в Аделаиде

«Мухи немного раздражают». Андреева пошутила об условиях на турнире в Аделаиде
Восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева поделилась мнением об условиях, в которых проходит турнир WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Ранее россиянка вышла в полуфинал турнира, обыграв австралийку Майю Джойнт (6:2, 6:0).

— Это ваш первый турнир в Аделаиде. Что вам понравилось в городе и на турнире?
— Да, это мой первый раз здесь, в Аделаиде. Пока что всё просто идеально. Мне очень нравится атмосфера. Центральный корт отличный, здесь очень приятно играть, потому что хорошая погода. Единственное — мухи немного раздражают (улыбается)

– Кажется, вы им нравитесь, это хороший знак.
– Да, я не против, если я им нравлюсь — меня это не беспокоит. Но если честно, у меня пока не было времени толком изучить город. Знаю только, что здесь очень красивая набережная. Так что, возможно, когда-нибудь у меня появится шанс немного лучше познакомиться с городом, – сказала Андреева в интервью на корте после матча.

Приложение для Android