Янник Синнер, Australian Open — 2026: возможный путь до защиты титула

Прошла жеребьёвка основной сетки Открытого чемпионата Австралии — 2026 в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула второй ракетки мира итальянца Янника Синнера.

Возможная сетка Янника Синнера на Australian Open — 2026:

1/64 финала: Юго Гастон (Франция);

1/32 финала: Джеймс Дакворт (Австралия);

1/16 финала: Жоао Фонсека (Бразилия);

1/8 финала: Карен Хачанов (Россия);

1/4 финала: Бен Шелтон (США);

полуфинал: Новак Джокович (Сербия);

финал: Карлос Алькарас (Испания).

Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является именно Янник Синнер. В финале прошлого года он обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.