Шнайдер — о победе над Наварро: один из самых «чистых» матчей в этом году

23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала победу над американкой Эммой Наварро (15-й номер рейтинга) в 1/4 финала турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Шнайдер выиграла со счётом 6:3, 6:3.

– Ты вышла в полуфинал. Какие ощущения?

– Я безумно счастлива. Спасибо всем, кто пришёл и поддерживал меня. Я очень жду завтрашний день и невероятно рада быть в полуфинале, особенно прямо перед поездкой в Мельбурн. Сегодня я чувствовала себя просто отлично и очень горжусь тем, что показала на корте.

– У тебя проходило так много ударов по линии. Можно ли назвать этот матч одним из самых «чистых» в твоей карьере?

– Определённо, это один из самых «чистых» матчей в этом году. Но нам всё равно есть над чем работать. Всегда можно добиться большего и сыграть ещё лучше, это точно. Сегодня я немного больше прислушивалась к своему тренеру и старалась сохранять спокойствие. Я очень счастлива и надеюсь, что он тоже доволен, – сказала Шнайдер в интервью на корте после встречи.