Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определились полуфиналистки турнира WTA-250 в Хобарте

Определились полуфиналистки турнира WTA-250 в Хобарте
Комментарии

Сегодня, 15 января, прошли четвертьфинальные матчи турнира WTA-250 в австралийском Хобарте. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом полуфинальных пар турнира.

Теннис. Турнир WTA-250. Хобарт (Австралия). Полуфиналы:

Элизабетта Коччаретто (Италия, Q) – Антония Ружич (Хорватия);

Тайла Престон (Австралия, WC) – Ива Йович (США, 3).

Коччаретто в четвертьфинале обыграла венгерскую теннисистку Анну Бондарь со счётом 6:2, 6:2, Антония Ружич была сильнее сербки Ольги Данилович (6:3, 6:3), Ива Йович взяла верх над полькой Магдой Линетт (6:3, 6:7 (5:7), 6:2), а Тайла Престон неожиданно одолела британку Эмму Радукану со счётом 6:2, 6:4.

Турнир в Хобарте проходит с 12 по 17 января. Действующей победительницей соревнований является американка Маккартни Кесслер. В текущем розыгрыше турнира она уступила в первом круге сербской теннисистке Ольге Данилович со счётом 6:4, 4:6, 4:6.

Сетка турнира в Хобарте
Календарь турнира в Хобарте
Материалы по теме
Мирра и Диана вышли друг на друга! Нас ждёт «русский» полуфинал «пятисотника» в Аделаиде
Мирра и Диана вышли друг на друга! Нас ждёт «русский» полуфинал «пятисотника» в Аделаиде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android