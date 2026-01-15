Определились полуфиналистки турнира WTA-250 в Хобарте

Сегодня, 15 января, прошли четвертьфинальные матчи турнира WTA-250 в австралийском Хобарте. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом полуфинальных пар турнира.

Теннис. Турнир WTA-250. Хобарт (Австралия). Полуфиналы:

Элизабетта Коччаретто (Италия, Q) – Антония Ружич (Хорватия);

Тайла Престон (Австралия, WC) – Ива Йович (США, 3).

Коччаретто в четвертьфинале обыграла венгерскую теннисистку Анну Бондарь со счётом 6:2, 6:2, Антония Ружич была сильнее сербки Ольги Данилович (6:3, 6:3), Ива Йович взяла верх над полькой Магдой Линетт (6:3, 6:7 (5:7), 6:2), а Тайла Престон неожиданно одолела британку Эмму Радукану со счётом 6:2, 6:4.

Турнир в Хобарте проходит с 12 по 17 января. Действующей победительницей соревнований является американка Маккартни Кесслер. В текущем розыгрыше турнира она уступила в первом круге сербской теннисистке Ольге Данилович со счётом 6:4, 4:6, 4:6.