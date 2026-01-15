Карлос Алькарас, Australian Open — 2026: возможный путь до титула

Прошла жеребьёвка основной сетки Открытого чемпионата Австралии — 2026 в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса.
Возможная сетка Карлоса Алькараса на Australian Open — 2026:
1/64 финала: Адам Уолтон (Австралия);
1/32 финала: Янник Ханфман (Германия);
1/16 финала: Корентен Муте (Франция);
1/8 финала: Алехандро Давидович-Фокина (Испания);
1/4 финала: Алекс де Минор (Австралия);
полуфинал: Александр Зверев (Германия);
финал: Янник Синнер (Италия)
Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В финале прошлого года он обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.