Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас, Australian Open — 2026: возможный путь до титула

Карлос Алькарас, Australian Open — 2026: возможный путь до титула
Комментарии

Прошла жеребьёвка основной сетки Открытого чемпионата Австралии — 2026 в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса.

Возможная сетка Карлоса Алькараса на Australian Open — 2026:

1/64 финала: Адам Уолтон (Австралия);
1/32 финала: Янник Ханфман (Германия);
1/16 финала: Корентен Муте (Франция);
1/8 финала: Алехандро Давидович-Фокина (Испания);
1/4 финала: Алекс де Минор (Австралия);
полуфинал: Александр Зверев (Германия);
финал: Янник Синнер (Италия)

Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В финале прошлого года он обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

Материалы по теме
Медведев и Синнер в разных половинах, Мирра идёт на Соболенко в полуфинале: жеребьёвка AO
Медведев и Синнер в разных половинах, Мирра идёт на Соболенко в полуфинале: жеребьёвка AO
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android