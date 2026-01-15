«Всем должно понравиться». Мирра Андреева — о полуфинале с Дианой Шнайдер в Аделаиде
Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о предстоящем матче с соотечественницей Дианой Шнайдер в полуфинале турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия).
Аделаида (ж). 1/2 финала
16 января 2026, пятница. 07:30 МСК
8
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
|1
|2
|3
|
|
23
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
«Я думаю, завтра будет очень интересный и захватывающий матч. Мы играли лишь однажды друг против друга, кажется, это было в 2023 году. Прошло очень много времени. Думаю, всем должна понравиться наша игра», — приводит слова Мирры пресс-служба WTA.
Отметим, что в другом полуфинале турнира в Аделаиде сойдутся Кимберли Биррелл (Австралия) и Виктория Мбоко (Канада).
