«Всем должно понравиться». Мирра Андреева — о полуфинале с Дианой Шнайдер в Аделаиде

Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о предстоящем матче с соотечественницей Дианой Шнайдер в полуфинале турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия).

Аделаида (ж). 1/2 финала
16 января 2026, пятница. 07:30 МСК
Мирра Андреева
8
Россия
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
23
Россия
«Я думаю, завтра будет очень интересный и захватывающий матч. Мы играли лишь однажды друг против друга, кажется, это было в 2023 году. Прошло очень много времени. Думаю, всем должна понравиться наша игра», — приводит слова Мирры пресс-служба WTA.

Отметим, что в другом полуфинале турнира в Аделаиде сойдутся Кимберли Биррелл (Австралия) и Виктория Мбоко (Канада).

