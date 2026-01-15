Скидки
Селиваненко оценил форму Даниила Медведева и Мирры Андреевой перед Australian Open — 2026

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко оценил готовность Даниила Медведева и Мирры Андреевой к Открытому чемпионату Австралии – 2026.

«В профессиональной среде жеребьёвку воспринимают без особых эмоций. Тем более в отношении сеяных игроков. Даниил Медведев начал сезон с хорошим настроением и очередным титулом, что всегда даёт дополнительный заряд энергии.

Что касается Мирры Андреевой, то её первые матчи сезона настраивают на оптимистичный лад. После изнуряющей концовки прошлого года ей особенно было важно эмоционально отдохнуть и перезарядиться», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

