«На корте мы незнакомцы». Мирра Андреева рассказала, как настраивается на матч со Шнайдер

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, какие эмоции испытывает от того, что в полуфинале турнира категории WTA-500 в Аделаиде, Австралия, ей предстоит сразиться с соотечественницей Дианой Шнайдер (23-й номер рейтинга WTA).

Аделаида (ж). 1/2 финала
16 января 2026, пятница. 07:30 МСК
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

«Это непросто – играть со своими друзьями, но я стараюсь не думать об этом во время матча, а представлять, что напротив — очередной соперник. На корте мы незнакомцы. Думаю, Диана так же настраивается. И, как бы игра ни сложилась, мы останемся друзьями», — приводит слова Мирры пресс-служба WTA.

