Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева впервые с марта 2025 года вышла в личный полуфинал турнира WTA

Мирра Андреева впервые с марта 2025 года вышла в личный полуфинал турнира WTA
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева впервые с марта 2025 года вышла в полуфинальную стадию турнира уровня WTA в одиночном разряде.

Это произошло на турнире категории WTA-500 в Аделаиде. В четвертьфинале Мирра со счётом 6:2, 6:0 обыграла австралийку Майю Джойнт (32-й номер мирового рейтинга). Для россиянки это седьмой полуфинал WTA в карьере (её баланс на этой стадии – 4:2).

Аделаида (ж). 1/4 финала
15 января 2026, четверг. 11:20 МСК
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		0
         
Майя Джойнт
32
Австралия
Майя Джойнт
М. Джойнт

До Аделаиды последним полуфиналом WTA у Андреевой была эта стадия на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) в марте, на котором она взяла титул.

Материалы по теме
Мирра и Диана вышли друг на друга! Нас ждёт «русский» полуфинал «пятисотника» в Аделаиде
Мирра и Диана вышли друг на друга! Нас ждёт «русский» полуфинал «пятисотника» в Аделаиде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android