Мирра Андреева впервые с марта 2025 года вышла в личный полуфинал турнира WTA
Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева впервые с марта 2025 года вышла в полуфинальную стадию турнира уровня WTA в одиночном разряде.
Это произошло на турнире категории WTA-500 в Аделаиде. В четвертьфинале Мирра со счётом 6:2, 6:0 обыграла австралийку Майю Джойнт (32-й номер мирового рейтинга). Для россиянки это седьмой полуфинал WTA в карьере (её баланс на этой стадии – 4:2).
Аделаида (ж). 1/4 финала
15 января 2026, четверг. 11:20 МСК
8
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|0
32
Майя Джойнт
М. Джойнт
До Аделаиды последним полуфиналом WTA у Андреевой была эта стадия на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) в марте, на котором она взяла титул.
