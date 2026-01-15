Мирра Андреева впервые с марта 2025 года вышла в личный полуфинал турнира WTA

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева впервые с марта 2025 года вышла в полуфинальную стадию турнира уровня WTA в одиночном разряде.

Это произошло на турнире категории WTA-500 в Аделаиде. В четвертьфинале Мирра со счётом 6:2, 6:0 обыграла австралийку Майю Джойнт (32-й номер мирового рейтинга). Для россиянки это седьмой полуфинал WTA в карьере (её баланс на этой стадии – 4:2).

До Аделаиды последним полуфиналом WTA у Андреевой была эта стадия на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) в марте, на котором она взяла титул.