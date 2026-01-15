Скидки
Федерер — на предложение стать тренером: сейчас я очень занят — у меня четверо детей

Комментарии

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер в очередной раз ответил на предложение начать карьеру тренера.

«Никогда не говори никогда. Сейчас я очень занят — у меня четверо детей (смеётся), так что на данный момент шансов нет. Но Стефан Эдберг когда-то говорил то же самое… Когда я принял решение завершить карьеру, это было облегчением. Сейчас я чувствую себя отлично, у меня есть контроль над тем, что я делаю в своей жизни, и я наслаждаюсь своей семьёй», — приводит слова Федерера журналист Жозе Моргаду на своей странице в соцсети X.

