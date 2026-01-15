Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко заключила партнёрское соглашение с авиакомпанией «Эмирейтс»

Арина Соболенко заключила партнёрское соглашение с авиакомпанией «Эмирейтс»
Комментарии

Одна из крупнейших мировых авиакомпаний, которая базируется в Дубае (ОАЭ), «Эмирейтс» объявила о заключении партнёрского соглашения с четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира белоруской теннисисткой Ариной Соболенко.

В рамках старта сотрудничества с «Эмирейтс» новый амбассадор бренда Соболенко представила самолёт компании Airbus A380 со специальной ливреей, посвящённой четырём турнирам «Большого шлема».

«Арина — не только чемпионка на корте, но и глобальная икона, которая вдохновляет миллионы людей своей решительностью и профессионализмом — качествами, которые сильно резонируют с нашим стилем в «Эмирейтс». Дубай — наш общий дом, у нас уже есть сильная связь с Ариной, и это партнёрство позволяет нам поднять наше сотрудничество на действительно значимый уровень», — говорится в официальном пресс-релизе компании.

Материалы по теме
Медведев и Синнер в разных половинах, Мирра идёт на Соболенко в полуфинале: жеребьёвка AO
Медведев и Синнер в разных половинах, Мирра идёт на Соболенко в полуфинале: жеребьёвка AO
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android