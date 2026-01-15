Арина Соболенко заключила партнёрское соглашение с авиакомпанией «Эмирейтс»

Одна из крупнейших мировых авиакомпаний, которая базируется в Дубае (ОАЭ), «Эмирейтс» объявила о заключении партнёрского соглашения с четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира белоруской теннисисткой Ариной Соболенко.

В рамках старта сотрудничества с «Эмирейтс» новый амбассадор бренда Соболенко представила самолёт компании Airbus A380 со специальной ливреей, посвящённой четырём турнирам «Большого шлема».

«Арина — не только чемпионка на корте, но и глобальная икона, которая вдохновляет миллионы людей своей решительностью и профессионализмом — качествами, которые сильно резонируют с нашим стилем в «Эмирейтс». Дубай — наш общий дом, у нас уже есть сильная связь с Ариной, и это партнёрство позволяет нам поднять наше сотрудничество на действительно значимый уровень», — говорится в официальном пресс-релизе компании.