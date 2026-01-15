Россия делит шестое место с Испанией по количеству титулов на Australian Open среди мужчин

Россия делит шестое место с Испанией по количеству титулов на Открытом чемпионате Австралии по теннису среди мужчин. Безоговорочными лидерами по этому показателю являются игроки из США.

Лидеры по титулам* на Australian Open в Открытую эру (с 1968 года). Мужчины:

1. США — 14 титулов и восемь финалов (Андре Агасси — последний победитель в 2003 году).

2. Сербия — 10 и 0 (Новак Джокович – последний победитель (2023 год)).

3. Швейцария – семь и один (Роджер Федерер – последний победитель (2018 год)).

4. Австралия – шесть и девять (Марк Эдмондсон — последний победитель (1976 год)).

5. Швеция – шесть и пять (Томас Юханссон – последний победитель (2002 год)).

6-7. Испания — два и шесть (Рафаэль Надаль – последний победитель (2022 год)).

6-7. Россия – два и шесть (Марат Сафин – последний победитель (2005 год)).

8. Чехословакия – два и три (Иван Лендл – последний победитель (1990 год)).

9. Германия – два и два (Борис Беккер – последний победитель (1996 год)).

10. Аргентина – два и один (Гильермо Вилас – последний победитель (1979 год)).

* при равенстве количества титулов выше располагается страна с большим количеством финалов.

Australian Open – 2026 у мужчин пройдёт с 18 января по 1 февраля.