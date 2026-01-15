Россия замыкает топ-3 по количеству сеяных игроков в мужской сетке Australian Open — 2026
Россия замыкает топ-3 по количеству сеяных игроков в основной сетке Открытого чемпионата Австралии – 2026 в мужском одиночном разряде. В Мельбурне выступят три российских теннисиста — Даниил Медведев (11-й номер посева), Андрей Рублёв (13) и Карен Хачанов (15). Больше сеяных игроков в сетке только у США (6) и Италии (4).
Лидеры по числу сеяных на Australian Open — 2026. Мужчины. Одиночный разряд:
- США – шесть теннисистов (Бен Шелтон, Тейлор Фриц, Томми Пол, Лёнер Тьен, Брэндон Накашима, Фрэнсис Тиафо).
- Италия – четыре (Янник Синнер, Лоренцо Музетти, Флавио Коболли, Лучно Дардери).
- Россия – три (Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов).
