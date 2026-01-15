Россия замыкает топ-3 по количеству сеяных игроков в мужской сетке Australian Open — 2026

Россия замыкает топ-3 по количеству сеяных игроков в основной сетке Открытого чемпионата Австралии – 2026 в мужском одиночном разряде. В Мельбурне выступят три российских теннисиста — Даниил Медведев (11-й номер посева), Андрей Рублёв (13) и Карен Хачанов (15). Больше сеяных игроков в сетке только у США (6) и Италии (4).

Лидеры по числу сеяных на Australian Open — 2026. Мужчины. Одиночный разряд: