Россия уступает США в количестве сеяных игроков в женской сетке Australian Open — 2026

Россия занимает второе место по количеству сеяных игроков в основной сетке Открытого чемпионата Австралии – 2026 в женском одиночном разряде.

В основной сетке женского одиночного разряда Australian Open – 2026 выступят пять российских теннисисток — Мирра Андреева (восьмой номер посева), Екатерина Александрова (11), Людмила Самсонова (18), Диана Шнайдер (23) и Анна Калинская (31). Больше только у США (7).

Лидеры по числу сеяных на Australian Open — 2026. Женщины. Одиночный разряд:

1. США – семь теннисисток (Кори Гауфф, Аманда Анисимова, Джессика Пегула, Мэдисон Киз, Эмма Наварро, Софья Кенин, Ива Йович)

2. Россия – пять (Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Диана Шнайдер, Анна Калинская).

3. Украина – три (Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская).

3. Чехия – три (Линда Носкова, Каролина Мухова, Маркета Вондроушова).

4. Канада — две (Виктория Мбоко, Лейла Фернандес).